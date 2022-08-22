Yomiuri: Япония хочет осуществить модернизацию крылатых ракет из-за Китая

С тех пор как прошли китайские учения власти Японии хотят усовершенствовать свою военную технику, а в том числе и противокорабельные ракеты Type 12.

По предварительной информации японского обозревателя Yomiuri власти хотят улучшить дальность стрельбы ;ракет до 1000 километров. Такие действия Япония намерена предпринять после активных действий Китая.

Несмотря на то, что у Китая такая большая артиллерия военной техники Япония может улучшить свои показатели и догнать соседку.

Основной упор японского правительства заключается в том, что страна решила укрепить свою оборону, на случай нежданного вторжения.