ФСБ России раскрыла убийство Дарьи Дугиной
Убийство дочери «идеолога русского мира» Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбми.
В понедельник, 22 августа 2022, пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила, что расследование по делу об убийстве в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной завершено.
ФСБ установила причастность украинских спецслужб к взрыву автомобиля Дугиной на Можайском шоссе. По данным следствия взрывчатка под Land Cruiser погибшей была установлена гражданкой Украины Натальей Вовк, которая после совершения теракта сбежала в Эстонию через Псков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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