Убийство дочери «идеолога русского мира» Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбми.

В понедельник, 22 августа 2022, пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила, что расследование по делу об убийстве в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной завершено.

ФСБ установила причастность украинских спецслужб к взрыву автомобиля Дугиной на Можайском шоссе. По данным следствия взрывчатка под Land Cruiser погибшей была установлена гражданкой Украины Натальей Вовк, которая после совершения теракта сбежала в Эстонию через Псков.