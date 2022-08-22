ФСБ: к убийству Дарьи Дугиной причастны мать и дочь из Украины
Пресс-служба ФСБ России установила предположительно причастных ко взрыву автомобиля Дарьи Дугиной.
22 августа центр ФСБ России по связям с общественностью объявил, что агенты ведомства выявили причастных к заказному убийству Дарьи Дугиной. Ими оказались две гражданки Украины.
По данным Федеральной службы безопасности, взрыв авто Дугиной устроили мать Наталья Вовк 1979 года рождения и её дочь София Шабан, 2010 года рождения.
До убийства Дугиной гражданки Украины трижды меняли номера машины на казахстанские, украинские и номера ДНР, а после убийства уехали в Эстонию через Псков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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