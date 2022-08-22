Avia.pro: танк Т-14 «Армата» оказался боевой машиной, не имеющей аналогов

Военные российские и международные эксперты сказали, что танк Т-14 «Армата» является уникальной боевой машиной, которой не существует аналогов в мире.

Многие знали, что в российском вооружении имеется танк Т-14 «Армата». Однако только сейчас эксперты в области военной техники решили раскрыть козыри и поделиться основными особенностями этой машины.

Основная уникальность танка - его неповторимость, т.к. таких моделей нет на просторах США, Европы и Китая. Основная функция такой техники - модульность, при необходимости его можно быстро модернизировать для дальнейших сражений.

На сегодняшний момент таким военным танком может похвастаться только Россия и как она утверждает, что такую модель повторить очень сложно, поэтому актуальность его только возрастет.

Танк Т-14 «Армата» обладает уникальными боевыми возможностями: он может точно наносить удар по противнику с очень дальнего расстояния. ;