Белый дресс-код: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек шумно сыграли свадьбу в Джорджии

Жених купил это поместье еще в 2004-м - тогда, когда планировал жениться на Джей Ло в первый раз, но через года пара рассталась.

Пара, которая официально поженилась в Лас-Вегасе 17 июля, устроила более масштабное празднование в поместье актера в Райсборо, штат Джорджия. Именно здесь Джей Ло и Аффлек должны были пожениться 20 лет назад.

Как сообщает People, 53-летняя Лопес надела платье от Ralph Lauren со шлейфом и вуалью, а 50-летний Аффлек выбрал белый смокинг в сочетании с черными брюками. Гости, в том числе Мэтт Дэймон, режиссер Кевин Смит и актер "Клерков" Джейсон Мьюз, придерживались белого дресс-кода.

Место их большой вечеринки - сентиментальное. Аффлек купил дом, расположенный на 35 гектарах земли, в 2003 году, когда они с Лопес впервые встретились.

Но после помолвки пара отложила свою свадьбу, которая должна была состояться в Санта-Барбаре, штат Калифорния. из-за "чрезмерного внимания средств массовой информации". По сообщениям, они планировали связать себя узами брака в поместье в Джорджии позже, но в конечном итоге прекратили свои отношения в 2004 году.

"Бен купил свой дом в Райсборо, когда встречался с Джен, и ему нравилось, что там они могли быть сдержанными и уединенными... Бен и Джен переделали дом по своему личному вкусу. Нет никаких сомнений в том, что Бену и Джен нравится это место", - сообщает источник издания.