Певица Морин Макговерн рассказала о своей жизни с болезнью Альцгеймера

73-летняя номинантка на премию «Грэмми» Морин Макговерн объявила, что у нее диагностирована задняя кортикальная атрофия и проявляются симптомы болезни Альцгеймера.

В посте на Facebook и на своем сайте она написала, что больше не может путешествовать или выступать на живых концертах, не может водить машину.

Певица признает, что это вызов, но заявляет, что болезнь не помешает ей жить своей жизнью. Первым симптомом она назвала проблемы с подбором слов, когда она хочет что-то сказать.

Макговерн говорит, что ей пришлось бороться со страхом и чувством безысходности. Но постепенно она поняла, что ее внутренний мир не изменился, ее страсть к музыке и пению осталась очень сильной.

Артистка объясняет, что музыка – это язык, который выражает все, что невозможно выразить словами, исцеляет, приносит радость, утешение и устраняет барьеры.

Морин отмечает, что принимает новый этап свой жизни. Она планирует продолжать петь и писать песни для детей, а также собирается попробовать музыкальную терапию.

Морин Макговерн пишет и исполняет музыку в стиле фолк. Фильм «Приключения Посейдона» 1972 года, для которого она сочинила музыку, получил «Оскар» за лучшую оригинальную песню.

Популярность этой песни также принесла Макговерн номинацию на премию «Грэмми» как лучший новый исполнитель в 1974 году.