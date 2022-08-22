Николай Патрушев высказался о высокой вероятности дефолта в США из-за огромного внешнего дога
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации убеждён, что в обозримом будущем США будут не в состоянии обслуживать свой огромный внешний долг .
Секретарь Совета безопасности России убежден в том, что у Соединенных Штатов в ближайшее время возникнут проблемы с обслуживанием внешнего долга в 30 триллионов долларов. Существует риск того, что долларовые активы иностранных государств будут украдены.
"Вашингтон объявит дефолт и активы любого государства, номинированные в долларах или евро будут попросту украдены", — поделился мнением высокопоставленный чиновник.
Николай Патрушев убеждён в том, что резкое подорожание продовольствия и энергоносителей произошло из-за того, что США и ЕС, пытаясь минимизировать последствия пандемии, напечатали огромную массу денег, что привело к неизбежной инфляции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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