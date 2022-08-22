Украинские спецслужбы подготовили убийство Дарьи Дугиной

Гражданка Украины Наталья Вовк совершила убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

22 августа Федеральная служба безопасности России в своём официальном пресс-релизе сообщила о раскрытии дела по факту взрыва автомобиля Land Cruiser в Подмосковье в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы, в результате чего скончалась дочь знаменитого российского философа Дарья Александровна Дугина.

В пресс-службе ФСБ рассказали, что взрыв транспортного средства Дугиной был тщательно спланирован украинскими специальными службами и осуществлён гражданкой Украины Натальей Вовк, которая прибыла на территорию России со своей дочерью и арендовала квартиру в доме погибшей журналистки.

Отмечается, что после выполнения поставленной спецслужбами Украины задачи, Вовк вместе со своей дочерью пересекла границу Российской Федерации в Псковской области и направилась в Эстонию, чтобы скрыться от наказания за совершённое преступление.