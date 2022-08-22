Шольц прокомментировал случай с выбежавшими полуголыми активистками
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал инцидент с полуголыми девушками, который случился сегодня утром, 22 августа.
Сегодняшнее утро для Шольца завершилось очень комично. Сегодня при выходе из Бундестага к нему подбежали девушки с открытой грудью и громко требовали отказаться от приобретения бензина.
Канцлер Германии прокомментировал этот инцидент с лёгкой улыбкой: “Они вызывают в моем сознании образы, которых я не хотел”.
Не совсем понятно, что имел в виду немецкий лидер, однако он отнесся к этому как к веселому случаю.
Также сегодня была пресс-конференция и Шольц ответил на много интересных вопросов, один из которых был, как часто он принимает душ в ответ на агитирование граждан правительства Германии по максимуму экономить горячую воду, для снижения использования бензина.
“Каждый день”, – признался канцлер в довольно неполиткорректной манере.
Опубликовано: Силивончик Алина
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