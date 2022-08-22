ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, найдя виновников из Украины

В ФСБ сообщили, что за убийством дочери Александра Дугина стоят две гражданки Украины.

Днём понедельника пресс-служба ФСБ России сообщила, что убийство Дарьи Дугиной вечером 20 августа совершено гражданкой Украины Натальей Вовк и её двенадцатилетней дочерью.

В ФСБ уточнили, что Вовк и её ребёнок прибыли в Россию с территории ДНР на автомобиле Mini Cooper, по пути трижды меня автомобильные номера.

После закладки бомбы под машиной Дарьи Дугиной и её активации Наталья Вовк и её дочь выехали из России с территории Пскова, попав в Эстонию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 