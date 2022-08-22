ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, найдя виновников из Украины
В ФСБ сообщили, что за убийством дочери Александра Дугина стоят две гражданки Украины.
Днём понедельника пресс-служба ФСБ России сообщила, что убийство Дарьи Дугиной вечером 20 августа совершено гражданкой Украины Натальей Вовк и её двенадцатилетней дочерью.
В ФСБ уточнили, что Вовк и её ребёнок прибыли в Россию с территории ДНР на автомобиле Mini Cooper, по пути трижды меня автомобильные номера.
После закладки бомбы под машиной Дарьи Дугиной и её активации Наталья Вовк и её дочь выехали из России с территории Пскова, попав в Эстонию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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