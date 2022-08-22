ФСБ: За взрывом автомобиля Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы

Федеральная служба безопасности РФ заявило, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа и идеолога "русского мира Александра Дугина стоят украинские спецслужбы, информирует ТАСС.

Ране, напомним, украинская сторона дистанцировалась от подобных обвинений, которые сразу после происшествия озвучивали российские блогеры и журналисты. Отметим, что первым об "украинском следе" заявил глава ДНР Денис Пушилин.



Как сообщает ФСБ, убийство Дарьи Дугиной совершила гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк. 23 июля украинка вместе со своей дочерью приехала в Российскую Федерацию и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Отмечается, что Вовк следила за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, а день взрыва приехала на фестиваль "Традиция", где была Дугина, совершила управляемый взрыв ее машины, после чего смогла выехать в Эстонию через Псков.

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 августа Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. Джип Toyota Land Cruiser, которым она управляла, принадлежал ее отцу. По информации ТАСС мощность взрыва автомобиля была эквивалентна 400 граммам тротила.