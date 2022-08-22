Две цены: в США риэлтор на треть повысил стоимость дома чернокожей пары, когда его представил их белый друг

В итоге цена особняка выросла с 472 тысяч до 750 тысяч долларов, хозяева обратились в суд с иском против дискриминации за цвет кожи.

Системный расизм в послевоенной Америке привел к тому, что чернокожие семьи подверглись расистской жилищной политике,Это заметно мешало чернокожим владеть домами и накапливать богатства для будущих поколений.

Пара профессоров Университета Джона Хопкинса подала иск против оценщика недвижимости и онлайн-ипотечного кредитора, обвинив их в том, что они оценили их дом в пригороде Балтимора по значительно более низкой цене из-за расовой принадлежности хозяев.

“Чтобы мне так многословно сказали, что наше присутствие и жизнь, которую мы построили в нашем доме, снижают стоимость недвижимости? Это абсолютный удар под дых”, - сказал Натан Коннелли газете "Нью-Йорк Таймс".

Коннелли и Шани Мотт пытались воспользоваться низкими процентными ставками в прошлом году и рефинансировать свою ипотеку, полагая, что дом с четырьмя спальнями стоит больше, чем 450 000 долларов, которые они заплатили за него в 2017 году. Они уже вложили в ремонт более 30 000 долларов, а цены на жилье во время пандемии росли все выше и выше.

Но первоначальная оценка вернула стоимость всего в 472 000 долларов.

Их заявка на рефинансирование, которая была одобрена до оценки дома в 550 000 долларов ― предполагаемая стоимость особняка ― в конечном счете была отклонена.

Подозревая дискриминацию, Коннелли и Мотт договорились снова показать собственность, но на этот раз за домовладельца выдал себя их белый друг. Фотографии в рамках, расставленные в доме, давали намеки на то, что там жила белая семья.

В итоге дом был оценен в 750 000 долларов. В судебных документах утверждается, что особняк был недооценен “из-за расы истцов".

История семьи Коннелли перекликается с историей чернокожей пары из Калифорнии, которая провела аналогичный эксперимент после того, как их дом был первоначально оценен в 995 000 долларов. После “побелки” имущество было оценено в 1,48 миллиона долларов.