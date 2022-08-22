Прощание с Дарьей Дугиной состоятся в московском телецентре «Останкино» 23 августа

Российское издание "ТАСС" сообщает, что церемония прощания с Дарьей Дугиной будет проведена в "Останкино" завтра.

22 августа журналисты российского новостного агентства "ТАСС" заявили, что во вторник состоятся прощание с Дарьей Дугиной, которое пройдёт в московском телевизионном центре "Останкино".

Также 22 августа в ФСБ России сообщили, что установили причастных к гибели Дугиной. Ими оказались граждане Украины Наталья Вовк и её двенадцатилетняя дочь, прибывшие в Подмосковье из ДНР.

По данным ФСБ, Вовк и её ребёнок заминировали днище автомобиля, на котором ехала Дарья Дугина, однако изначально авто должен был вести её отец.