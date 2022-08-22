С конца февраля Китай почти вдвое увеличил импорт энергоресурсов из России
С начала специальной операции на Украине, поставки нефти, угля и газа из России в Китай возросли почти вдвое.
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в таможенном комитете Китая сообщает, что импорт нефти, газа и угля из России возрос до 35 млрд. долларов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экономические аналитики подсчитали, что в 2022 году страны Азии впервые закупили у России энергоресурсов больше, чем европейские государства. В конце мая Москва стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, потеснив на этом рынке Саудовскую Аравию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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