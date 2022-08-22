Латвия начинает демонтаж Советского памятника в знак вызова России

Латвийские власти начали работы по демонтажу возвышающегося памятника времен Второй мировой войны советской эпохи, последнего потенциального очага напряженности между Балтийским регионом и Россией.

Этот шаг был предпринят менее чем через неделю после того, как соседняя Эстония убрала советский памятник, что вызвало то, что тамошнее правительство назвало самой большой волной кибератак за последние десять лет.

В Риге территория вокруг памятника высотой 80 метров (262 фута) будет огорожена по мере перемещения оборудования, сообщил в понедельник на пресс-конференции исполнительный директор рижской столицы Янис Ланге. Он сказал, что власти будут избегать использования взрывчатых веществ для разрушения сооружения.

Латвия, член Европейского Союза и НАТО, присоединилась к Эстонии в продвижении планов по демонтажу советских памятников по всей стране в ответ на вторжение России в Украину.

Монументальный комплекс в центре Риги, состоящий из обелиска и двух огромных скульптур - одна изображает солдат Красной Армии, а другая - женскую фигуру, представляющую “родину”, - посвящен победе Советского Союза над нацистской Германией.