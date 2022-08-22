Военный корабль из Италии от НАТО нарушил запрет Турции на проход через Босфор

Итальянский военный корабль приплыл из Средиземного моря через Дарданеллы и Мраморное море.

Итальянский военный корабль несмотря на то, что Турция запретила пересекать Босфор, нарушил границу и проплыл вплоть до границ Черного моря.

Эсминец “Франческо Мибелли”, бортовой номер D-561 пришел из Средиземного моря через Дарданеллы и Мраморное море.

Теперь можно считать, что военный корабль НАТО, не стал слушать запрет Турции и нарушил границы.

Турецкие власти пока не комментировали эту ситуацию.