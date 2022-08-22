BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
Издание BAZA утверждает, что подозреваемая ФСБ в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Шабан-Вовк являлась участником запрещённого в РФ украинского нацбата "Азов".
Российский новостной Telegram-канал BAZA информирует, что подозреваемая агентами ФСБ России в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Шабан-Вовк является участником украинского "Азова".
В Федеральной службе безопасности РФ отметили, что накануне Шабан-Вовк и её дочь 12-ти лет прибыли в Россию из Донецкой Народной республики, заминировав машину Дарьи Дугиной, после чего взорвали авто девушки с ней внутри.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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