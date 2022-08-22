Константин Караяннопулос покупает права на добычу руды в Гренландии, чтобы снизить зависимость от российских природных ископаемых
Один из последних в мире переработчиков редкоземельных металлов за пределами Китая покупает права на добычу в Гренландии, чтобы снизить зависимость от российской руды и стабилизировать цены.
Редкоземельные металлы необходимы для производства широкого спектра современных продуктов, включая двигатели для электромобилей, морские ветряные турбины и "умные бомбы". Спрос резко возрос по мере того, как автопроизводители все больше переключают свое производство на электромобили.
Десятки в основном небольших компаний добывают редкоземельную руду по всему миру и проводят некоторую первоначальную обработку для удаления загрязнений. Но только два завода коммерческого масштаба за пределами Китая выполняют сложную задачу химического разделения полуобработанной руды на пригодный для использования материал для магнитов в двигателях электромобилей и других применений.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Почему на свадьбу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес не пришел его брат
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота