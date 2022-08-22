ФСБ России раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной и озвучила имя исполнителя

Федеральная служба безопасности России раскрыла убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Исполнителем оказалась гражданка Украины.

В Федеральной службе безопасности рассказали, что убийство известной российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной раскрыто.

"В ходе проведённых следственных действий было установлено, что убийство было подготовлено украинскими спецслужбами. Имя исполнителя также известно. Им оказалась гражданка Украины Вовк Наталья Павловна", — сообщает ФСБ.

В ведомстве сообщили, что Вовк вместе с дочерью-подростком приехала в Россию ещё 23 июля и сняла квартиру в доме, где жила убитая. Для наблюдения за Дугиной использовался Mini Cooper, номера которого регулярно менялись.

Наталья Вовк с дочерью, так же как и Дарья Дугина присутствовала на фестивале "Традиция". После окончания мероприятия она дистанционно подорвала автомобиль на котором журналистка уехала домой.

После убийства Дугиной, Наталья Вовк вместе с дочерью смогла пересечь границу России и выехала в Эстонию.