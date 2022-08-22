Spiegel: США заявили о передаче Украине ракет APKWS
США в качестве военной помощи Украине передали высокоточных управляемых ракет APKWS.
Американские власти сейчас решили пополнить список военного оружия Украины и передали несколько высокоточных управляемых ракет APKWS. Чем примечательна такая техника?
Основной функционал этих ракет заключается в высокоточном лазерном наведении. Также его можно запускать с наземных платформ.;
По данным ВСУ данные ракеты будут доставлены из Германии.
На сегодняшний момент известно, что такие ракеты могут запускаться со специальной пусковой платформы, которую можно вмонтировать даже на маленьком авианосце.
Опубликовано: Силивончик Алина
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