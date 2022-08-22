Почему на свадьбу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес не пришел его брат

Кейси Аффлек объяснил это родительскими обязанностями, но накануне он был замечен с подругой в Лос-Анджелесе.

Не все Аффлеки смогли присутствовать на повторном большом свадебном торжестве, посвященном бракосочетанию Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Его пропустил брат жениха - Кейси Аффлек.

Как сообщают американские СМИ, причина тому - его "родительские обязанности".

47-летний Кейси накануне в пятницу был замечен с подругой Кейли Коуэн на выходе из любимого ресторана Аффлеков Dunkin' Donuts в Лос-Анджелесе.

Младший Аффлек был сфотографирован в Лос-Анджелесе и в субботу. У него есть сыновья: 18-летний Индиан и 14-летний Аттикус от брака с Саммер Феникс.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес связали себя узами брака в маленькой часовне в Вегасе во время камерной полуночной церемонии бракосочетания в прошлом месяце.

Позже они вылетели в Париж для романтического отдыха, где их сфотографировали, когда они гуляли по городу Любви и праздновали день рождения Лопес, прежде чем продолжить свою прогулку по Европе.