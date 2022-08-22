Bloomberg: Скоро Запад приравняет Зеленского к Бен Ладену
Запад постепенно начинает понимать, что теряет власть над киевским режимом, а руководство Зеленского становится с каждым днем все более непонятным, не ровен час, когда его захотят приравнять к террористу наравне с Бен Ладеном.
Депутатское кресло Зеленского трещит по швам. И это видно невооруженным глазом. Американский эксперт провел параллель между террористическими методами борьбы киевского режима, с такими мировыми террористами как Усама бен Ладен и Абу Бакра аль-Багдади.
Особенно это проглядывается при обстрелах мирных сел в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Действия Зеленского все больше начинают пугать западные страны, т.к. его режим постепенно становится неуправляемым и выходит из-под контроля. Есть ощущения, что лидера Украины признают террористом уже очень скоро.
Опубликовано: Силивончик Алина
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