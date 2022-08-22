Боевики в Нигерии похитили четырех католических монахинь

Вооруженные банды похищают людей, в том числе священников, с целью получения выкупа. Их выкрадают прямо из деревень и на автомагистралях.

Как сообщает агентство Рейтер, вооруженные люди похитили четырех католических монахинь на шоссе в нефтедобывающем штате Имо на юго-востоке Нигерии.

Вооруженные банды похищают людей, в том числе священников, с целью получения выкупа. Их выкрадают прямо из деревень, на автомагистралях.

Генеральный секретарь Сестер Иисуса, Генерального штаба Спасителя Зита Ихедоро, сказала, что четверо монахинь были похищены во время поездки из штата Риверс в Имо на мессу благодарения в воскресенье.

"Мы молимся об их быстром и безопасном освобождении", - говорится в заявлении Ихедоро.

На северо-западе Нигерии военные начали воздушное наступление с целью ликвидации вооруженных группировок, ответственных за похищение граждан из деревень и городов региона.