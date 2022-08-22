Онкобольная Вайкуле в компании Пугачёвой прибыла на премьеру картины Серебренникова в Риге

Онкобольная исполнительница Лайма Вайкуле в компании своей давней подруги Аллы Пугачёвой прибыла на премьеру картины Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" в Риге.

Именитых артисток Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву в компании друг друга заметили на премьере картины российского режиссера Кирилла Серебрянникова.

Свежий совместный снимок артисток Вайкуле и ее приятельницы Пугачевой появился на просторах интернета. В настоящий момент обе исполнительницы пребывают на территории латвийской Риги, где и посетили премьерный показ фильма "Жена Чайковского".

Напомним, что Вайкуле не один год сражается с онкологическим заболеванием. На премьеру латвийская певица пришла с короткой стрижкой, которую ранее прятала под головными уборами.

Прибалтийская артистка поддержала Украину на одном из своих выступлений в Европе. На сцену литовского города Плага Вайкуле вышла с украинским флагом под бурные овации присутствующих в зале.

Алла Борисовна до сей поры молчит, никак не обозначая собственную позицию относительно ситуации в соседней с РФ страной. Примадонна, видимо, опасается, что испортит свою репутацию на родине.