Джабаров: РФ имеет все основания для жёстких действий против Эстонии

Сенатор Совфдена России Владимир Джабаров заявил, что Москва может иметь все основания для жёсткого ответа Эстонии в случае, если она примет решение не выдавать убийц Дарьи Дугиной.

Вечером понедельника российский сенатор Владимир Джабаров публично заявил, что Россия может жёстко ответить Эстонии, если Таллин откажется выдавать украинку Наталью Вовк и её двенадцатилетнюю дочь, въехавших в Эстонию накануне.

22 августа пресс-служба ФСБ России сообщила, что Наталья Вовк и её дочь убили Дарью Дугину, заминировав её автомобиль в Подмосковье во время музыкального фестиваля.