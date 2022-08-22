Философ Александр Дугин прокомментировал убийство своей дочери

Российский философ и общественный деятель прокомментировал убийство украинскими спецслужбами своей дочери.

В понедельник, 22 августа 2022 года, миллиардер Константин Малофеев рассказал СМИ о том, что Александр Дугин дал комментарии по поводу трагической смерти своей дочери Дарьи Дугиной, которая была «зверски убита взрывом» на глазах у отца.

Дугин отметил, что его дочь Дарья, настоящая русская православная девушка и патриотка своей страны, всегда выступала против насилия и войны и только начала свой жизненный путь, который оборвался из-за «подлого убийства исподтишка врагами России».

Философ Александр Дугин отметил, что его дочь «на алтарь Победы положила свою девичью жизнь», поэтому российские военнослужащие обязаны одержать победу на киевским режимом, вдохновившись историей жизни погибшей Дарьи Дугиной.