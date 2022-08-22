Ходаренок: Турция не сможет продать США военные секреты С-400

На предыдущей неделе Турция получила очередную партию ракетных систем С-400 от России. Самое интересное, что мнение США в этот раз кардинальным образом изменилась.

Вполне возможно, что власти США так и мечтают за счет Анкары узнать много нового о российском оружии.

По словам Ходаренка, существует несколько моментов, почему США начала вести себя подобным образом. Во-первых это то, что данный контракт отменить не представляется возможным.

Также Турция должна быть союзником, а натянутость отношений ни к чему хорошему не приведет. Американцы делают все возможное, чтобы Турция стала покупателем американского, а не российского оружия.

Во-вторых им кажется, что они узнают много новой информации изучая российское оружие, однако можно быть уверенными, что турецкие власти ничего не продадут Вашингтону.