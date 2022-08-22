Ходаренок: Турция не сможет продать США военные секреты С-400
На предыдущей неделе Турция получила очередную партию ракетных систем С-400 от России. Самое интересное, что мнение США в этот раз кардинальным образом изменилась.
Вполне возможно, что власти США так и мечтают за счет Анкары узнать много нового о российском оружии.
По словам Ходаренка, существует несколько моментов, почему США начала вести себя подобным образом. Во-первых это то, что данный контракт отменить не представляется возможным.
Также Турция должна быть союзником, а натянутость отношений ни к чему хорошему не приведет. Американцы делают все возможное, чтобы Турция стала покупателем американского, а не российского оружия.
Во-вторых им кажется, что они узнают много новой информации изучая российское оружие, однако можно быть уверенными, что турецкие власти ничего не продадут Вашингтону.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
Как голос и песни Людмилы Зыкиной стали классикой исполнения русской песни на все времена
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Легенды британской музыки Битлз на подпевках у советской певицы Людмилы Зыкиной
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье