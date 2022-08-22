Стоимость газа в Европе превысила отметку в три тысячи долларов тысячу кубометров

Впервые с марта текущего года цены на газ в Европе превысили отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров.

В результате дневных торгов на Лондонской фондовой бирже стоимость газа превысила отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров.

Сразу после начала торгов сентябрьские фьючерсы подорожали сразу до 2800 долларов. К 11:07 цена увеличилась ещё на 121 доллар. Буквально через 12 минут стоимость газа взлетела до отметки 3022,4 доллара за тысячу кубометров, достигнув уровня марта текущего года.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором повышения цен на газ стало заявление "Газпрома" о начале планового ремонта газопровода "Северный поток", который пройдёт с 31 августа по 2 сентября.