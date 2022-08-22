Bloomberg: Байден не выполнил обещания по Афганистану через год

Байден пообещал, что американские войска не покинут Афганистан до тех пор, пока не будут эвакуированы все до единого американцы, которые захотят уехать. Однако это обещание не было выполнено спустя год.

Прошли дни и недели, последовавшие за захватом Кабула талибами в августе прошлого года, можно услышать от ветеранов по всей стране вопросы об их службе за предыдущие два десятилетия, а также возмущение со стороны семей военнослужащих, потерявших близких в Глобальной войне с террором.

В попытке успокоить встревоженную нацию президент Байден давал обещание за обещанием.

И президент Байден, и члены его кабинета заверили нас, что всего около 100 американцев хотели покинуть страну. И все же последние сообщения показывают, что с августа 2021 года было эвакуировано 800 американцев. Ничего не поделаешь – президент Байден нарушил свое обещание американцам, которые остались позади, и тем, кто все еще остается.

Год спустя, в то время как семьи по всей стране все еще ждут возвращения своих близких, 13 американских семей, в том числе одна прямо здесь, в моем доме в Ред-Оук, сталкиваются с совершенно другой реальностью, где нет никакой возможности для возвращения их близких домой.