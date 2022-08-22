Миронов: Госдума готовит жёсткое заявление в ООН по Запорожской АЭС

Глава партии "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов утверждает, что скоро депутаты Госдумы РФ сделают заявление в ООН по ситуации на АЭС в Запорожье.

22 августа лидер российской партии "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов заявил, что в четверг состоится заседание совета Госдумы РФ по ситуации, сложившейся на Запорожской АЭС в Энергодаре.

По словам Миронова, итоговая позиция Госдумы по Запорожской АЭС будет в скором времени озвучена на заседании Совбеза ООН, а само заявление российских политиков будет жёстким.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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