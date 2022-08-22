ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подрыве внедорожника Дарьи Дугиной

ФСБ РФ завила, что автомобиль Дарьи Дугиной, дочери российского философа и политолога Александра Дугина, был взорван дистанционно, сообщает агентство ТАСС.

Федеральная служба безопасности также заявила, что теракт был подготовлен и осуществлен украинскими спецслужбами.

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 августа под Москвой взорвался автомобиль. За рулем находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь Александра Дугинаю

Установлено, что бомба в машине Дугиной взорвалась дистанционно. Предположительно, автомобиль отслеживался и его передвижение контролировалось, сообщил источник агентства ТАСС. По данным агентства, под сиденье водителя было заложено взрывное устройство.

Канал Mash, в свою очередь, описывает, что за автомобилем, в котором ехала Дугина, скорее всего, следили люди с незарегистрированными телефонами. Взрыв должен был произойти после звонка одного из них. Как добавляет Mash, после взрыва номер исчез из сети.

По данным ФСБ, теракт "подготовили и осуществили украинские спецслужбы". Исполнительницей взрыва была 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, она приехала в Россию 23 июля с 12-летней дочерью. Обе были на фестивале "Традиция", где Дугина была почетным гостем.

ФСБ утверждает, что Вовк снимала квартиру в в том же многоквартирном доме в Москве, где жила Дугина. Женщина также водила Mini Cooper. В нем меняли номерные знаки: при въезде у них были номера Донецкой Народной Республики, в Москве – казахские, а при выезде из страны – украинские.

После совершения теракта Вовк и ее дочь уехали в Эстонию.