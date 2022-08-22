ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подрыве внедорожника Дарьи Дугиной
ФСБ РФ завила, что автомобиль Дарьи Дугиной, дочери российского философа и политолога Александра Дугина, был взорван дистанционно, сообщает агентство ТАСС.
Федеральная служба безопасности также заявила, что теракт был подготовлен и осуществлен украинскими спецслужбами.
Напомним, в ночь на воскресенье, 21 августа под Москвой взорвался автомобиль. За рулем находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь Александра Дугинаю
Установлено, что бомба в машине Дугиной взорвалась дистанционно. Предположительно, автомобиль отслеживался и его передвижение контролировалось, сообщил источник агентства ТАСС. По данным агентства, под сиденье водителя было заложено взрывное устройство.
Канал Mash, в свою очередь, описывает, что за автомобилем, в котором ехала Дугина, скорее всего, следили люди с незарегистрированными телефонами. Взрыв должен был произойти после звонка одного из них. Как добавляет Mash, после взрыва номер исчез из сети.
По данным ФСБ, теракт "подготовили и осуществили украинские спецслужбы". Исполнительницей взрыва была 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, она приехала в Россию 23 июля с 12-летней дочерью. Обе были на фестивале "Традиция", где Дугина была почетным гостем.
ФСБ утверждает, что Вовк снимала квартиру в в том же многоквартирном доме в Москве, где жила Дугина. Женщина также водила Mini Cooper. В нем меняли номерные знаки: при въезде у них были номера Донецкой Народной Республики, в Москве – казахские, а при выезде из страны – украинские.
После совершения теракта Вовк и ее дочь уехали в Эстонию.
Опубликовано: Николай Скира
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