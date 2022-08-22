Иван Ургант вернулся на экран Первого канала
Интервью телеведущего показали 20 августа в рамках киноленты «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченной к 85-летию режиссера.
Документальный кинофильм «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» вышел на экраны Первого канала 20 августа - в юбилейную дату режиссера. Участие в нем принял и Иван Ургант, сообщает Рамблер.
Издание также отметило со ссылкой на описание сайта канала, что съемки прошли совсем недавно - в 2022 году. Кадры были сняты в Москве, Италии и Германии.
Зрители отметили, что это - первое появление шоумена на телеэкране после его антивоенного поста относительно спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.
Фильм затрагивает самые разные темы. Он рассказывает о соперничестве братьев Никиты и Андрона, противоречивых взаимоотношениях режиссера Андрея Кончаловского с другим легендарным коллегой - Андреем Тарковским, а также о личной жизни и философских размышлениях мастера.
Ранее российский актер и Оскар Кучера в разговоре с NEWS.ru признался, что всегда будет рад видеть Урганта на Первом в любом качестве.
Иван Ургант в начале августа публично высмеял предложение о его отправке на перевоспитание либо увольнении за отсутствие поддержки спецоперации на Украине.
Группа по расследовангию антироссийской деятельности, куда вошли депутаты разных фракций, сенаторов, журналистов, общественников, 3 августа в Госдуме провела свое первое заседание. В ходе заседания был представлен список деятелей культуры, которые публично не поддержали военную операцию на Украине.
Их призвали или «покаяться», или уволиться. В перечне тех, кому были высказаны подобные претензии, оказался и Иван Ургант.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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