Иван Ургант вернулся на экран Первого канала

Интервью телеведущего показали 20 августа в рамках киноленты «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченной к 85-летию режиссера.

Документальный кинофильм «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» вышел на экраны Первого канала 20 августа - в юбилейную дату режиссера. Участие в нем принял и Иван Ургант, сообщает Рамблер.

Издание также отметило со ссылкой на описание сайта канала, что съемки прошли совсем недавно - в 2022 году. Кадры были сняты в Москве, Италии и Германии.

Зрители отметили, что это - первое появление шоумена на телеэкране после его антивоенного поста относительно спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.

Фильм затрагивает самые разные темы. Он рассказывает о соперничестве братьев Никиты и Андрона, противоречивых взаимоотношениях режиссера Андрея Кончаловского с другим легендарным коллегой - Андреем Тарковским, а также о личной жизни и философских размышлениях мастера.

Ранее российский актер и Оскар Кучера в разговоре с NEWS.ru признался, что всегда будет рад видеть Урганта на Первом в любом качестве.

Иван Ургант в начале августа публично высмеял предложение о его отправке на перевоспитание либо увольнении за отсутствие поддержки спецоперации на Украине.

Группа по расследовангию антироссийской деятельности, куда вошли депутаты разных фракций, сенаторов, журналистов, общественников, 3 августа в Госдуме провела свое первое заседание. В ходе заседания был представлен список деятелей культуры, которые публично не поддержали военную операцию на Украине.

Их призвали или «покаяться», или уволиться. В перечне тех, кому были высказаны подобные претензии, оказался и Иван Ургант.