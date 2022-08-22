Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3000 за кубометр

Цены на газ в понедельник утром достигли самого высокого уровня с марта. В какой-то момент газовые контракты на голландском хабе TTF превысили 3000 долларов за кубометр.

Это более чем на 10% больше, чем в прошлом году. Такой рост цен напрямую связан с приостановкой Россией с 31 августа поставок газа по газопроводу "Северный поток-1.

В пятницу, 19 августа "Газпром" заявил, что вскоре на три дня приостановит поставки газа по трубопроводу, проходящему по дну Балтийского моря из России в Германию. Перерыв запланирован на период с 31 августа по 2 сентября.

В качестве причины перерыва были названы технические работы. Главной газокомпрессорной станции требуется "текущее техническое обслуживание". Ранее "Газпром" ограничил транспортировку газа по "Северному потоку-1", объяснив это тем, что не может гарантировать безопасную работу одного из ответственных элементов газопровода.

В понедельник, 22 августа, мегаватт- час (МВтч) стоил 291,5 доллара. Это рост на 19%. В рекордные моменты дня эти цены достигали почти $293, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE . Это означает, что за 1 кубометр газа было просили более 3000 долларов впервые с марта.