Полянский: Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ЗАЭС
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале сообщил о том, что завтра, 23 августа 2022 года, состоится внеплановое заседания Совета безопасности ООН.
Полянский отметил, что российская сторона запросила проведение срочного заседания из-за «угрозы международному миру и безопасности» ввиду непрекращающихся атак Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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