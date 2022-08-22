Тест на наркотики премьер-министра Финляндии оказался отрицательным
Премьер-министр Финляндии Санны Марин сдала отрицательный тест на наличие наркотиков в организме.
22 августа пресс-служба кабинета министров Финляндии сообщила народным массам результаты теста на наркотики, который взяли у финского премьер-министра Санны Марин, после публикации скандального видео с её участием.
В кабмине Марин заявили, что тест на наркотики показал отрицательный результат, доказав отсутствие в организме премьера Финляндии запрещённых наркотических препаратов, в употреблении которых общественность подозревала Санну Марин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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