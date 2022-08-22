Тест на наркотики премьер-министра Финляндии оказался отрицательным

Премьер-министр Финляндии Санны Марин сдала отрицательный тест на наличие наркотиков в организме.

22 августа пресс-служба кабинета министров Финляндии сообщила народным массам результаты теста на наркотики, который взяли у финского премьер-министра Санны Марин, после публикации скандального видео с её участием.

В кабмине Марин заявили, что тест на наркотики показал отрицательный результат, доказав отсутствие в организме премьера Финляндии запрещённых наркотических препаратов, в употреблении которых общественность подозревала Санну Марин.