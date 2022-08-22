Исследование профессора Элинава показало, что искусственные подсластители могут вызывать диабет

Профессор Эран Элинав из Немецкого национального онкологического центра провел исследование, которое показало, что искусственные подсластители способны вызвать диабет.

Хотя производители уже давно заявляют, что они не оказывают неблагоприятного воздействия на организм человека, теперь ученые предупреждают, что некоторые из них могут изменить микробиомы потребителей таким образом, что изменится уровень сахара в крови.

Профессор отмечает, что два некалорийных подсластителя, сахарин и сукралоза, значительно влияют на толерантность к глюкозе у здоровых взрослых.

В 2014 году его команда обнаружила такое же явление у мышей и стремилась выяснить, есть ли у людей аналогичная реакция.

Команда профессора Элинава проверила более 1300 человек, из которых 120 строго избегали искусственных подсластителей в своей повседневной жизни.

Результаты показывают, что изменения микробиома в ответ на потребление человеком некалорийного подсластителя могут время от времени вызывать гликемические изменения у потребителей.

Профессор Элинав считает, что необходимо повышать осведомленность о том факте, что некалорийные подсластители не являются инертными для человеческого организма, как считалось ранее.

Он также призывает продолжать искать решения для нашей тяги к сладкому, избегая при этом сахара, который явно наиболее вреден для метаболического здоровья.