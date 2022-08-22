В Севастополе в очередной раз прогремел мощный взрыв

На юго-западе Крымского полуострова в городе Севастополь прогремел мощный взрыв, работает ПВО.

В понедельник вечером, 22 августа 2022 года, ряд крупных российских Telegram-каналов, ссылаясь на сообщения очевидцев, заявили о том, что в Севастополе раздался мощный взрыв, который был слышан во многих районов города на Крымском полуострове.

Отмечается, что взрыв прогремел в районе мыса Фиолент, где предположительно средствами противовоздушной обороны был сбит вражеский объект. В настоящее время руководство Севастополя не сделало официальных заявлений касательно распространяющейся в сети информации.