Эрдоган заявил о намерении организовать встречу Зеленского и Путина в Турции

Президент Турции Раджеп Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского.

Турецкий лидер Раджеп Эрдоган вновь заявил о намерении принять участие в примирении России и Украины.

По словам Эрдогана, Турция готова вновь выступить в качестве площадки для переговоров между странами.

Более того, отметил президент Турции, он назвал организацию встречи Зеленского и Путина своей личной целью.

"Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского в Турции", - передает БелТА.