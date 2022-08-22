Эрдоган заявил о намерении организовать встречу Зеленского и Путина в Турции
Президент Турции Раджеп Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского.
Турецкий лидер Раджеп Эрдоган вновь заявил о намерении принять участие в примирении России и Украины.
По словам Эрдогана, Турция готова вновь выступить в качестве площадки для переговоров между странами.
Более того, отметил президент Турции, он назвал организацию встречи Зеленского и Путина своей личной целью.
"Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского в Турции", - передает БелТА.
Опубликовано: Николай Скира
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