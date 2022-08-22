Аврил Лавин ошеломила поклонников в новой фотосессии в стиле панк

На одном из фото певица, актриса и дизайнер позирует в облегающем платье-скелете, заколках с черепом и скрещенными костями и массивных черных ботинках.

Модный бренд Killstar опубликовал в соцсетях новую коллекцию, которую представила певица, дизайнер и актриса Аврил Лавин. Канадская икона стиля предстала в панковском образе. Фанаты в восторге и ждут момента, когда смогут купить вещи из новой коллекции.

"Нажмите на ссылку, чтобы стать VIP-персоной Killstar и получить ранний доступ к нашей специальной скидке", - так подписал бренд фотографию, где Лавин позирует в облегающем платье-скелете, заколках с черепом и скрещенными костями и массивных черных ботинках.

Фото было встречено одобрительными откликами фанатов, которые считают сотрудничество "браком, заключенным на небесах", и хвалят последовательную эстетику Лавин.

"Мне нравится, как она всю жизнь оставалась верна своему панк-стилю. Она действительно знает, кто она такая. Обожаю это! Не могу дождаться, чтобы купить", - ответил на пост один из пользователей. "Да! Подросток во мне просто кричит!" - написал другой.

Это не первый случай в этом году, когда Лавин получает похвалу за то, что она придерживается своего проверенного и истинного стиля поп-панк.

"Да, канадская королева! Обожаю новую песню! Так взволнован альбомом. Ваш классический поп-панк-стиль такой культовый и такой ностальгический, - написал другой, - спасибо тебе за то, что ты есть и никогда не меняешься".

Совместная работа Лавин с Killstar стартует 24 августа, но VIP-участники Killstar могут приобрести ее на два дня раньше, 22 августа.