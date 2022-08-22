Чемпион НБА Родман планирует поехать в Россию, чтобы добиться освобождения баскетболистки Гринер
Спортсмен заявил, что он «хорошо знает» Путина, так как встречался с ним в 2014 году, и они поговорили о спорте.
61-летний пятикратный чемпион НБА Деннис Родман раскрыл свои планы по освобождению 31-летней баскетболистки Бритни Гринер, сообщает NBC News.
Как известно, игрок WNBA и двукратный олимпийский чемпион была приговорена в России к девяти годам тюремного заключения по обвинению в хранении наркотиков.
"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке", - сказал спортсмен во время интервью в Вашингтоне. И добавил, что он намерен отперавиться в путь уже на этой неделе.
"Я слишком хорошо знаю Путина", - отметил Родман.
Родман встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, отметив, что российский лидер - "крутой парень", но их встреча была посвящена исключительно спорту.
"Они ничего не знают об американском баскетболе, американском футболе. Я поехал туда, чтобы представлять Америку в том, что касается баскетбола", - сказал Родман в интервью Fox Business, добавив: "Я не политик, я просто посол баскетбола. Вот и все."
Последние комментарии Родмана появились после того, как в феврале Гринер была задержана в России по обвинению в контрабанде наркотиков за то, что у нее в багаже было гашишное масло.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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