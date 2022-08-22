Бебе Рекса присоединилась к Йеджи и Рюджин из ITZY для неожиданного выступления «Break My Heart Myself» на KCON 2022

Бебе Рекса выступила на KCON 20 августа, присоединившись к участницам ITZ Йеджи и Рюджин для специального исполнения своей песни 2021 года «Break My Heart Myself».

Захватывающая командная работа состоялась во время концерта открытия крупнейшего в Америке фестиваля K-pop. Мероприятие в этом году проходит в конференц-центре Лос-Анджелеса и на арене Crypto.com.

Одетая во все черное, Бебе Рекса вышла на сцену во время выступления ITZY и исполнила ультра-личный трек вместе с Yeji и Ryujin, вызвав бурные аплодисменты огромной толпы. «Я люблю тебя, ИТЗИ!» — крикнула Рекса публике, обнимая своих коллег.

В начале июня Йеджи и Рюджин из ITZY представили завораживающее танцевальное выступление под «Break My Heart Myself», вступительную песню из альбома Рексы Better Mistakes 2021 года.

В альбоме подробно рассказывается о ее психическом здоровье и опыте с биполярным расстройством. Обложка быстро привлекла внимание Рексы, и в конце июля был выпущен ремикс на трек с новым куплетом от Yeji и Ryujin.

После субботнего концерта KCON 2022 ITZY и Рекса поделились закулисными фотографиями с мероприятия.

Трехдневное мероприятие, которое стартовало 19 августа, объединяет все аспекты K-культуры с панелями, семинарами, мероприятиями и многим другим на целый день, а последние два вечера завершаются концертом. В этом году также исполняется 10 лет фестивалю.

KCON 2022 продолжился в воскресенье выступлениями P1Harmony, WJSN, NCT DREAM, THE BOYZ, LOONA, TO1, STAYC и NMIXX.