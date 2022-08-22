Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил журналистку и политолога Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

В понедельник, 22 августа 2022 года, президент России Владимир Путин принял решение о награждении военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной государственной наградой посмертно за большой вклад, который она сделала в развитие Российской Федерации.

Путин подписал соответствующий указ о награждении орденом Мужества трагически погибшей двадцатидевятилетней дочери «идеолога русского мира» Дугиной, которая скончалась в результате теракта организованного украинскими спецслужбами.