NI: Пара бомбардировщиков ВВС США B52 пролетела над хорватским курортом Дубровник
Самолет ВВС США B-52 Stratofortress пролетел над столицей Северной Македонии Скопье в понедельник, 22 августа 2022 года.
Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B52 в понедельник пролетела низко над хорватским курортом Дубровник и тремя другими государствами-членами НАТО в регионе в знак поддержки на фоне российской агрессии в Украине.
Два самолета B-52 Stratofortress ВВС США, приписанные к 23-й бомбардировочной эскадрилье, которая в настоящее время базируется в Королевских ВВС Фэрфорд, Великобритания, совершили в понедельник пролеты на бреющем полете над Юго-Восточной Европой, включая Северную Македонию, Албанию, Черногорию и Хорватию. Цель каждой эстакады - продемонстрировать приверженность и уверенность США союзникам и партнерам по НАТО, расположенным в Юго-Восточной Европе.
На Балканах и в Адриатическом море в последнее время наблюдается усиление военной, разведывательной и пропагандистской активности Москвы, которая считает этот регион своим стратегическим интересом из-за его выхода к Средиземному морю.
Опубликовано: Силивончик Алина
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