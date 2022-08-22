NI: Пара бомбардировщиков ВВС США B52 пролетела над хорватским курортом Дубровник

Самолет ВВС США B-52 Stratofortress пролетел над столицей Северной Македонии Скопье в понедельник, 22 августа 2022 года.

Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B52 в понедельник пролетела низко над хорватским курортом Дубровник и тремя другими государствами-членами НАТО в регионе в знак поддержки на фоне российской агрессии в Украине.

Два самолета B-52 Stratofortress ВВС США, приписанные к 23-й бомбардировочной эскадрилье, которая в настоящее время базируется в Королевских ВВС Фэрфорд, Великобритания, совершили в понедельник пролеты на бреющем полете над Юго-Восточной Европой, включая Северную Македонию, Албанию, Черногорию и Хорватию. Цель каждой эстакады - продемонстрировать приверженность и уверенность США союзникам и партнерам по НАТО, расположенным в Юго-Восточной Европе.

На Балканах и в Адриатическом море в последнее время наблюдается усиление военной, разведывательной и пропагандистской активности Москвы, которая считает этот регион своим стратегическим интересом из-за его выхода к Средиземному морю.