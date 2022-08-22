ООН призывает расследовать факты гибели Дарьи Дугиной
В ООН призвали провести расследование убийства российского военного корреспондента Дарьи Дугиной.
В понедельник, 22 августа 2022 года, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик от лица всей организации заявил о необходимости проведения расследования произошедшего на Можайском шоссе убийства Дарьи Дугиной.
Дюжаррик пояснил, что нельзя оставить без внимания данный инцидент, поэтому нужно установить факты, стоящее за смертью российского политолога и журналиста Дугиной, чтобы наказать всех причастных к организации взрыва автомобиля девушки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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