Шерил Сэндберг из Facebook выходит замуж за Тома Бернтала на свадьбе в стиле Вестерн

52-летняя бизнес-менеджер и филантроп вышла замуж за 49-летнего Бернтала, основателя и бывшего генерального директора Kelton Global, в субботу в Вайоминге.

В своем посте в Instagram Сандберг поделилась фотографией себя и своего нового мужа на открытом воздухе. "ЖЕНАТ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️," она просто подписала снимок.

Семья сыграла важную роль в церемонии: у пары пятеро детей - у Сандберга сын и дочь, а у Бернтала трое детей — все они были участниками свадебной вечеринки.

В знак благодарности их пятерым детям, когда пара обручилась в 2020 году, Бернтал задал вопрос кольцом с пятью крошечными бриллиантами, спрятанными под оправой.

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 