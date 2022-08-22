Шерил Сэндберг из Facebook выходит замуж за Тома Бернтала на свадьбе в стиле Вестерн

52-летняя бизнес-менеджер и филантроп вышла замуж за 49-летнего Бернтала, основателя и бывшего генерального директора Kelton Global, в субботу в Вайоминге.

В своем посте в Instagram Сандберг поделилась фотографией себя и своего нового мужа на открытом воздухе. "ЖЕНАТ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️," она просто подписала снимок.

Семья сыграла важную роль в церемонии: у пары пятеро детей - у Сандберга сын и дочь, а у Бернтала трое детей — все они были участниками свадебной вечеринки.

В знак благодарности их пятерым детям, когда пара обручилась в 2020 году, Бернтал задал вопрос кольцом с пятью крошечными бриллиантами, спрятанными под оправой.