Шерил Сэндберг из Facebook выходит замуж за Тома Бернтала на свадьбе в стиле Вестерн
52-летняя бизнес-менеджер и филантроп вышла замуж за 49-летнего Бернтала, основателя и бывшего генерального директора Kelton Global, в субботу в Вайоминге.
В своем посте в Instagram Сандберг поделилась фотографией себя и своего нового мужа на открытом воздухе. "ЖЕНАТ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️," она просто подписала снимок.
Семья сыграла важную роль в церемонии: у пары пятеро детей - у Сандберга сын и дочь, а у Бернтала трое детей — все они были участниками свадебной вечеринки.
В знак благодарности их пятерым детям, когда пара обручилась в 2020 году, Бернтал задал вопрос кольцом с пятью крошечными бриллиантами, спрятанными под оправой.
Опубликовано: Ангелина Крент
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