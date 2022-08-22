Стали известны результаты теста на наркотики премьер-министр Финляндии Санны Марин

На прошлой неделе широкий резонанс вызвала утечка записей с вечеринок, на которых присутствовал премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Она заявила в пятницу, 19 августа, что она пройдет тест на содержание наркотиков в организме. В понедельник, 22 августа глава правительства получил их результаты, которые оказались отрицательными.

"Плохо, что эти записи стали достоянием общественности. Я провела вечер с друзьями. Они веселились, танцевали и пели. Я не принимала наркотики или что-то еще, кроме алкоголя. Я занималась абсолютно легальными делами и не видела, чтобы другие употребляли наркотики", — заявляла премьер-министр Финлянди.

В пятницу глава правительства заявил, что она пройдёт тест на наркотики. Затем она заявила, что никогда не принимала никаких наркотиков. Ее советник Иида Валлин сообщила AFP, что образец мочи будет проверен на наличие различных наркотиков, включая кокаин, амфетамины, марихуану и опиоиды.

"Я никогда не принимал наркотики , даже в молодости. Это серьезное обвинение, и мы хотим, чтобы с меня сняли такое обвинение", - заявила Санна Марин на пятничной пресс-конференции.

Офис премьер-министра Финляндии сообщил в понедельник, что результаты исследования главы правительства уже известны.

Тесты дали отрицательный результат, что соответствовало первоначальным заверениям Санны Марин. Чиновники добавили в пресс-релизе, что глава правительства покрыла расходы на исследования из собственного кармана.