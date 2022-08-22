Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом мужества посмертно

Президент Российской Федерации подписал Указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении Дарьи Дугиной орденом мужества посмертно.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну (посмертно)", — говорится в Указе.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате дистанционного подрыва её автомобиля. Возбуждено уголовное дело.