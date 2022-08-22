Россия потребовала срочное заседание Совбеза ООН из-за критической ситуации на Запорожской АЭС
Российская Федерация запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.
В своём Telegram-канале заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 23 августа по инициативе России будет проведено заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, которая сложилась на Запорожской АЭС.
"В связи с непрекращающимися провокациями в отношении Запорожской АЭС мы запросили проведение срочного заседания Совета безопасности ООН.", — говорится в сообщении.
За последнее время ВСУ регулярно обстреливает район Запорожской АЭС, создавая тем самым угрозу ядерной катастрофы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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