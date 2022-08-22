Диетолог Кристина Стил назвала сочетания продуктов, которые помогают похудеть втрое быстрее
Некоторые сочетания продуктов помогают ускорить снижение веса. Они усиливают сжигание жира и при этом насыщают.
Диетолог Кристина Стил говорит, что таким эффектом обладают авокадо с хлебом из проросших зерен и кайенским перцем. Такое сочетание дает чувство сытости и подавляет голод.
Яблоки с арахисовым маслом и корицей – отличный вариант для похудения. Эти продукты поставляют полезные жиры, улучшают метаболизм, стабилизируют уровень сахара в крови.
Зеленый чай с лимоном и мятой содержит особое антиоксидантное соединение которое помогает сжигать жир, превращать его в энергию и подавлять аппетит.
Греческий йогурт с малиной и миндалем способствует наращиванию мышечной массы, необходимой для сжигания жира, содержит здоровую дозу витамина D и кальций.
Вода с огурцом и лимоном ускоряет потерю веса и наполняет организм полезными веществами. Она активизирует обмен веществ и содержит полифенолы для похудения.
Овсянка с черникой и корицей богата клетчаткой, поэтому помогает надолго сохранить чувство сытости и ускорить сжигание жира на животе.
Курица с капустой и ячменем – удачное сочетание для желающих похудеть. Мясо является источником белка, который помогает наращивать мышечную массу, а листовая зелень позволяет снизить индекс массы тела.
Опубликовано: Светлана Репина
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