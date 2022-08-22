Саудовская Аравия хочет провести Олимпийские игры

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал заявил, что его страна считает своей конечной спортивной целью проведение Олимпийских игр.

В 2034 году в столице Эр-Рияде пройдут Азиатские игры, крупномасштабное мультиспортивное мероприятие, которое, по словам принца Абдулазиза, может предвещать заявку на проведение летних Олимпийских игр.

Министр отметил, что страна открыта для обсуждения предстоящих Олимпийских игр с Международным олимпийским комитетом.

По его словам, Саудовская Аравия уже продемонстрировала, что может проводить такие мероприятия.

Всего несколько дней назад Управление ООН по правам человека заявило, что потрясено приговором к 34 годам тюремного заключения, который саудовский суд вынес Сальме аль-Шехаб, студентке докторантуры в Великобритании.

Саудовская Аравия вызвала серьезную критику в связи с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги и репрессиями против правозащитников, многие из которых были заключены в тюрьму или лишены свободы передвижения.

Спортивные мероприятия в Саудовской Аравии регулярно обвиняют в том, что они используются для отвлечения внимания от нарушений прав человека, и эта практика получила название «спортивный отмыв».

Принц Абдулазиз заявил, что критика неуместна, и указал на признаки перемен в стране.